"الإندبندنت": صبر الرئيس الأمريكي بشأن نتنياهو أوشك على النفاد

أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن صبر الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بإدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوضع في قطاع غزة، أوشك على النفاد، محذرة إياه من تداعيات هجوم محتمل على رفح.

في افتتاحيتها الصادرة اليوم الثلاثاء، أشارت الصحيفة إلى تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن بايدن وصف نتنياهو بأنه "أحمق"، مما يعكس تراجع الصبر تجاهه وعدم الاستماع إلى مطالب الولايات المتحدة كحليف استراتيجي.

وحذرت "الإندبندنت" من أن أي هجوم إسرائيلي جديد، بما في ذلك هجوم على رفح، قد يزيد من ضعف موقف نتنياهو ويزيد من الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأكدت الصحيفة أن هذه التطورات المتصاعدة تعكس مرحلة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تصل درجة الاستياء الأمريكي من سياسات نتنياهو إلى أقصى حدودها، وهو ما يجعل الصبر ينفد بسرعة في واشنطن تجاه القيادة الإسرائيلية.