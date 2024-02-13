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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يهزم البنك الأهلي في دوري اليد

يد الزمالك
يد الزمالك
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حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز  على حساب البنك الأهلي بنتيجة 36/25 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك ، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض على البنك الاهلي بنتيجة 18/11 قبل أن يحسم اللقاء فريق الزمالك بنتيجة 36/25.

ومن المقرر  أن يواجه الفريق الأبيض، الأهلي في الجولة الخامسة من الدور ذاته يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة وزارة الرياضة بالسادس من اكتوبر .

يقود الفريق الأبيض كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح  مدرباً للحراس وجمال شعبان مدير إدارياً.

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