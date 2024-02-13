الزمالك يهزم البنك الأهلي في دوري اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على حساب البنك الأهلي بنتيجة 36/25 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك ، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض على البنك الاهلي بنتيجة 18/11 قبل أن يحسم اللقاء فريق الزمالك بنتيجة 36/25.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأبيض، الأهلي في الجولة الخامسة من الدور ذاته يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة وزارة الرياضة بالسادس من اكتوبر .

يقود الفريق الأبيض كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح مدرباً للحراس وجمال شعبان مدير إدارياً.