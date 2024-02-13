في اليوم العالمي للإذاعة.. تعرف على أشهر المذيعات في الراديو المصري

تحتفل الأمم المتحدة في مثل هذا ليوم 13 فبراير من كل عام ، بـ اليوم العالمى للإذاعة، والذي حددته منظمة اليونسكو عام 2011، ولا تزال الاذاعة تقدم دوراً مهما في مجال الاعلام برغم سيطرة المنصات الرقمية .



وبالنسبة للراديو المصري، فقد ظهر في القرن العشرين عام 1934، وكانت جملة هنا القاهرة أولى الكلمات التى تحدث بها "أحمد سالم" عبر الإذاعة المصرية، وكان للنساء المصريات دور في دعم الإذاعة المصرية ومن أشهر هؤلاء المذيعات :



1-أبلة فضيلة، التحقت بالعمل بالإذاعة المصرية عام 1953 كمذيعة نشرة، قبل أن يبدأ في اظهور برنامج الأطفال الأشهر لها " غنوة وحدوته" ، والذي يرسخ القيم والمبادئ لدى الصغار فتربى عليه العديد من الأجيال، واستطاعت أن تجذب الجميع لصوتها المميز.

2-هاجر سعد الدين، بدأت عملها في مجال الإعلام عام 1968 م وتولت إدارة البرامج الدينية بشبكة البرنامج العام عام 1987 م، وشغلت منصب رئاسة شبكة القرآن الكريم في الفترة من 1998 وحتى 2006.



3-آمال فهمي، أول من أدخلت الفوازير في الإذاعة العربية ، حصلت علي جائزة مصطفي وعلي أمين للصحافة، بعدما حولت تحقيقات صحفية إلي تحقيقات إذاعية ، وصاحبة فكرة برنامج "الشعب يسأل والرئيس يجيب".



4-آمال العمدة، عملت بداية في إذاعة الشباب ثم انضمتإلى إذاعة الشرق الاوسط لكفاءتها وهي زوجة الإعلامي مفيد فوزي، ومن أشهر البرامج التي قدمتها في الراديو "ساعة زمان" " وإقرار ذمة شخصية"، وقدمت العديد من البرامج الرمضانية مثل برنامج ابنتي من المشاهير.



5-أميمة كامل، دخلت الإذاعة المصرية عام 1965، وهي أول من أنشئ البرامج التعليمية، تدرجت في المناصب من مذيعة ومحررة ومترجمة بالبرنامج العام حتي وصلت إلي مدير البرامج التعليمية، ثم مدير عام البرامج.