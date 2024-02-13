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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

التعادل يحسم لقاء المصري والجونة في الدوري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة بهدف على المصري البورسعيدي في الشوط الأول من المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال12 من مسابقة الدورى الممتاز.

جاءت المباراة متوسطة الأداء، وانحصر أغلب فترات الشوط الأول في منطقة وسط الملعب، وحاول أصحاب الأرض تهديد مرمى الجونة، وشنوا عددا من الهجمات الخطرة على أمل خطف هدف التقدم، وبعدها هدد الفريق الضيف مرمى المصري بأكثر من كرة خطرة أسفرت عن هدف التقدم عن طريق أحمد محمود في الدقيقة ٤١.
وبعدها حاول المصري البورسعيدي إدراك التعادل بعد أن هدَّد مرمى الجونة بعدد من الهجمات الخطرة إلا أنه فشل في تسجيل التعادل.

وفي الشوط الثاني واصل الفريق البورسعيدي  الضغط على أمل إدراك التعادل إلا أن الجونة تمكن من تسجيل الهدف الثانى عن طريق أحمد حسام في الدقيقة ٥٠.

وبعدها فرض المصري سيطرته على مجريات الأمور  حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق ميدو جابر في الدقيقة ٥٣ من ضربة جزاء، وواصل الضغط حتى أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق صلاح محسن.
وشهدت المباراة طرد لاعب الجونة أحمد شوشة في الدقيقة ٣ من الوقت البديل. 
وبهذه النتيجة حصل كلا الفريقين على نقطة واحدو.

الجونة المصري الدوري