جامعة المنوفية تحصل على المستوى الأول بالدورة القمية الكشفية بجامعة طنطا

شارك منتخب جوالي وجوالات جامعة المنوفية بفعاليات الدورة القمية الـ ٣١ لجوالي وجوالات الجامعات المصريه خلال الفترة من ٣ إلى ١٢ فبراير بجامعة طنطا تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والدكتور وليد طلعت مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

وأعلن الدكتور أحمد القاصد أن المنتخب أحرز المستويات الأولى في جميع مجالات التسابق، وبذلك يكون قد حقق المستوى الأول على الدورة، مؤكدًا اهتمام الجامعة بمشاركة الطلاب في كل الأنشطة التي تنظمها الجامعة والجامعات المصرية، بهدف النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتسابهم خبرات جديدة، ورفع درجة الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل.

وأضاف القاصد الجامعة أن الجامعة شاركت بوفد مكون من ١٦ جوالا وجوالة "١٠ جوالين + ٦ جوالات "، وتشكلت قيادة الوفد من الطلاب؛ حيث مثل قائد الوفد الطالب زياد طاحون كلية طب الأسنان، وقائد مساعد الوفد الطالب عبد المنعم حامد كلية الآداب.

وأوضح رئيس الجامعة حصول طلاب الجامعة على لقب مسامر الدورة الجوالتين منار حمادة الطالبة بكلية التجارة وأمنية علي الطالبة بكلية الآداب، كما حصل على لقب جوال و جوالة مثاليين للدورة الطالبين آحمد علي بكليه الطب وأيه محمد بكلية التجارة .

وأشار مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب إلى أن الطلاب تنافسوا في الدورة بأحد عشر مجالا من مجالات فنون حياة الخلاء وهي، مجال الدين للحياة، ومجال التطبيقات العلمية والبيئية ومجال الفنون والآداب ومجال الاقتصاد والمواطنة ومجال الصحة والرياضة، ومجال مهارات الحياة، ومجال الخدمة العامة وتنمية المجتمع، ومجال الاتصال العالمي، ومجال التقاليد والفنون الكشفية، ومجال التطلع للقيادة، ومجال القيم والاتجاهات الكشفيه والمظهر العام.