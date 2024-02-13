8 نصائح مفيدة لمرضى حساسية الصدر من تقلبات الطقس المقبلة

يشهد الطقس خلال الأيام القادمة بانخفاض في درجة الحرارة، مما يتطلب الحذر والحرص بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي وحساسية الصدر ومشكلات في التنفس، وفى هذا الإطار يوضح الدكتور مجدي بدران أستاذ المناعة والحساسية ، أن هناك الكثير من الأمراض التي تهدد صحة الجهاز التنفسي التي تصاحب الأتربة وتقلبات الطقس.

وفي حالة إذا كنت تعاني من حساسية صدر أو مرض تنفسي، فقد تؤدي العواصف الرملية إلى زيادة الأعراض لديك، من التهاب بالحلق وحكة ودموع بالعين وإفرازات بالأنف، أما إذا كنت مصابا بالربو، فقد تشعر بالسعال الشديد أو تتنفس بشكل متكرر ، أو تشعر بضيق في التنفس.

وأضاف بدران أن هناك العديد من النصائح والإرشادات الوقائية التي يمكنك لتقليل تعرضك للعواصف الرملية، وتشمل:

- استخدام الغرغرة واستنشاق البخار صباحًا ومساءً حتى يقلل من تهيج الجهاز التنفسي.

ـ عند الخروج من البيت التزم بارتداء الكمامة لحماية صدرك وأنفك.

-البقاء في البيت قدر الإمكان مع إحكام غلق النوافذ والأبواب جيدا.

ـ استخدم قطعة قماش مبللة لتغطية فمك وأنفك عندما تكون بالخارج.

ـ شرب الماء طول الوقت للبقاء رطبا وعدم التعرض للجفاف.

ـ تجنب فرك عينيك حتى لا تصاب بالتهابات العين.

ـ مسح الأسطح بمناديل جافة ومطهر ثم بالماء الدافئ والصابون لإزالة أي بقايا أو ميكروباص.

ـ تغيير ملابسك فور عودتك إلى المنزل.