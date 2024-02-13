الأحد 18 فبراير.. شباب المترجمين في ضيافة منتدى ثقافة وإبداع

يقام في السادسة من مساء الأحد القادم الموافق ١٨ فبراير الجاري بمركز الإبداع بساحة دار الأوبرا، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذي يشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وينظمه صندوق التنمية الثقافية، حيث يستضيف نخبة من شباب المترجمين الذين فازوا في المسابقة التي نظمها المركز القومي للترجمة، ونتج عنها كتابا بعنوان "مختارات قصصية من حول العالم" صدر في سلسلة آفاق عالمية عن هيئة قصور الثقافة.



الكتاب لمجموعة من المترجمين يصل عددهم إلى ٢٨ مترجما من شتى ربوع الوطن وبمختلف اللغات من الأردية، السواحيلية، الصينية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، التركية، والإسبانية، وهم: ابتسام ياسر، أسماء مصطفى، إيريني حنا، إيمان مجدي، بشرى أحمد، حسن أيمن، دينا جمال، دينا مصطفى، رانيا عبد الله، رنا مجدي، رنا نبيل، ريهام سمير، سعفان عامر، شريف محمد، عبير أحمد، علي إبراهيم، ليلى أحمد، مايكل نادر، محمد أحمد، محمد مسعد، مصطفى البكري، مها محمد، مينا مجدي، ندا محروس، نورهان فاروق، نورهان مصطفى، هدير جاد، ياسمين أحمد علي.



وقد صدر الكتاب في سلسلة "آفاق عالمية" التي يرأس تحريرها المترجم الكبير د. أنور إبراهيم، ويتولى منصب مدير التحرير جمال المراغي، وسكرتير التحرير مها عبد الرازق.

كما يستضيف المنتدى للحديث عن خبراتهم في مجال الترجمة د. محسن فرجاني والمترجمة ميرا أحمد.