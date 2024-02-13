وزير الصحة يؤكد تسليم مستشفى طما قبل نهاية ديسمبر المقبل

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها اليوم لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة الصحة برئاسة الدكتور فخري الفقي، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وكافة قيادات الوزارة وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا لقيادات وزارة الصحة عن نوعية القروض وقيمتها وأوجه استخدامها.

ورد المسئول المالي بالوزارة على التساؤل، ولكنه عجز عن الرد على قيمة القرض السويسري والفرنسي والياباني "وقال: معرفش"، ورد النائب مصطفى سالم: 'تاني بتقول معرفش؟!" .

وتدخل وزير الصحة معقبًا: سنرسل بيانا بها فورا للجنة.

ثم أكمل وكيل خطة النواب حديثه موجها كلامه للوزير، أنه في يونيه 2022 اجتمعنا بالوزير في لجنة الصحة، وعرضنا عليك مشاكل الصحة بمراكز محافظة سوهاج، وعرضت علينا الموقف بالخطة الزمنية للحلول، وفي فبراير 2023 تقدمت وزملائي النائب نشات فواد والنائب إبراهيم خليفة بطلبات إحاطة حول مستشفيات طما وطهطا وجهينة.

وفي مارس 2023 قمت بسحب أعمال مستشفي طما من الشركة المسندة إليها، وتم إسناد الأعمال لشركة جديدة في أكتوبر 2023 قمت حضرتك بزيارة لمحافظة سوهاج، وزُرت مستشفي جهينة وافتتحتها لكن للأسف وضع التنفيذ بها سيء، ولا تقدم الخدمة الطبية الملائمة، وكذلك الحال بمستشفى طهطا افتحتتها ولكن هناك مشاكل بالعنصر البشري والأطباء ولا تقدم الدور المرجو منها رغم إنفاق 300 مليون عليها والمريض لا يجد المستلزمات والأدوية اللازمة له، وعدتنا في الزيارة بتوريد 10 ضانات وجهاز قسطرة وهو ما لم ينفذ للآن ووجه الوزير تعليماتة لمسؤولي الوزارة بتوريد عشر حضانات فورا وجهاز القسطرة في أقرب وقت.

وفي ما يتعلق بمستشفى طما أكد سالم أن العمل بدأ بها من 2017 وتم بشأنها وعود كثيرة جدا ونسبة التنفيذ بها الآن 60% من الأعمال المدني و نسبة 35% من الكهروميكانيكية.

وأقر الوزير بصحة كلام النائب مصطفى سالم وشرح العقبات والمشاكل التي واجهت العمل سابقا، وطلب من الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات بشرح الوضع السابق والحالي و الجدول الزمني اللازم لتسليمها والذي أكد انتهاء العمل قبل نهاية ديسمبر 2024، وأكد وعده بذلك، ورد عليه النائب مصطفى سالم، مؤكدا: لو نفذت وعدك، وتم افتتاحها هذا العام سأقدم لك درع تكريم، وعقب عبدالغفار: هذا دورنا وسنلتزم بتنفيذ وعدنا.