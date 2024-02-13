الإعدام لـ 5 متهمين بقتل شخص بإحدى اللجان الشعبية في 2013

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 5 متهمين بقتل شخص بإحدى اللجان الشعبية في عام 2013 وترويعه بدائرة قسم شرطة الجمالية بالإعدام شنقا.

والمتهمون هم كل من: يحيى سعد عبد السلام فرج محبوس، ومحمد عرب محمد هارب، ومحمد إبراهيم إسماعيل هارب، ومصطفى عبد القادر عبد القادر هارب، ومحمود محمد محمود أحمد هارب.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في يوم 2013/8/14 بدائرة قسم الجمالية استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما حسين عفت أحمد عثمان، رامي مصطفى شعبان بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء في نفسهما وتكدير سكينتهما وأمنهما.

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان، قتلوا عمدا المجني عليه حسين عفت أحمد، وذلك إبان تواجد المجني عليه بإحدى اللجان الشعبية بأن قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية قاصدًا قتل أي من المتواجدين باللجنة الشعبية آنفة البيان فأحدث إصابة المجني عليه الموصوفه بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.