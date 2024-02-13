أبطال أوروبا.. ريال مدريد يواجه لايبزيج وعينه على الثأر

لا صوت يعلو الليلة فى مدينة لابيزيج فوق صوت المباراة التى يحتضنها ملعب "ريد بول ارينا"، بين فريق لابيزيج الألمانى، الذى يستضيف نظيره ريال مدريد الإسبانى، وذلك فى تمام العاشرة من مساء الليلة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتأهل فريق ريال مدريد الإسبانى، لهذا الدور بعد تصدره للمجموعة الثالثة على حساب نابولي الإيطالى، بينما صعد لايبزيج لهذا الدور بعد وصافته للمجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وتحمل تلك المواجهة بعض من الثأر بين الفريقين، خاصة ريال مدريد الذى يسعى للانتقام من مضيفه بعد المواجهة التى جمعت بينهما فى نسخة 2022/ 2023، والتى حقق خلالها ريال مدريد فى لقاء الذهاب الفوز بهدفين نظيفين، إلا ان العودة كانت مؤلمة للفريق الملكى بعد هزيمته بثلاثة اهداف لهدفين.

ويأمل فريق ريال مدريد، البطل التاريخى للبطولة الأعرق فى القارة العجوز "الشامبيونز ليج" بـ 14 لقب، والعودة مرة أخرة لمنصة التتويج الغائبه عنه منذ نسخة 2022.