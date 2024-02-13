ads
الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

السيتى يخشى مفاجأت كوبنهاجن المتخصص لصيد الكبار فى أبطال أوروبا

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء الليلية نحو ملعب "باركن ستاديون"، لمتابعة انطلاق دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، بين كوبنهاجن الدانماركى، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى حامل اللقب.
وتأهل السيتي للأدوار الإقصائية بالعلامة الكاملة بوصوله إلى 18 نقطة، احتل بها صدارة المجموعة السابعة على حساب لايبزيج، يانج بويز والنجم الأحمر.
ويسعى السيتى للحفاظ على لقبه بعد ان حصده بمعاناة لأول مرة فى تاريخه، ومواصلة سلسلة انتصاراته الأوربية كما هو الحال فى الدورى الإنجليزى.
ويخشى مانشستر سيتى حامل لقب "الشامبيونز ليج"، مفاجآت كوبنهاجن، الذى حقق مفاجأة مدوية بتأهله من دور المجموعات على حساب مانشستر يونايتد وجالطة سراي بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى بحصده 8 نقاط.
وعلى الجانب الآخر يسعى كوبنهاجن تحت قيادة الشاب الدنماركي جاكوب نيستروب، لمواصلة سلسلة المفاجآت التي حققوها في دور المجموعات من البطولة الأعرق فى القارة العجوز "التشامبيونز ليج" هذا الموسم، وإسقاط حامل اللقب.

دورى أبطال اوروبا دور الـ 16 من بطولة دورى ابطال أوروبا مانشستر سيتى كوبنهاجن الدانماركى