السيتى يخشى مفاجأت كوبنهاجن المتخصص لصيد الكبار فى أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء الليلية نحو ملعب "باركن ستاديون"، لمتابعة انطلاق دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا، بين كوبنهاجن الدانماركى، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى حامل اللقب.

وتأهل السيتي للأدوار الإقصائية بالعلامة الكاملة بوصوله إلى 18 نقطة، احتل بها صدارة المجموعة السابعة على حساب لايبزيج، يانج بويز والنجم الأحمر.

ويسعى السيتى للحفاظ على لقبه بعد ان حصده بمعاناة لأول مرة فى تاريخه، ومواصلة سلسلة انتصاراته الأوربية كما هو الحال فى الدورى الإنجليزى.

ويخشى مانشستر سيتى حامل لقب "الشامبيونز ليج"، مفاجآت كوبنهاجن، الذى حقق مفاجأة مدوية بتأهله من دور المجموعات على حساب مانشستر يونايتد وجالطة سراي بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى بحصده 8 نقاط.

وعلى الجانب الآخر يسعى كوبنهاجن تحت قيادة الشاب الدنماركي جاكوب نيستروب، لمواصلة سلسلة المفاجآت التي حققوها في دور المجموعات من البطولة الأعرق فى القارة العجوز "التشامبيونز ليج" هذا الموسم، وإسقاط حامل اللقب.