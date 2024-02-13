محافظ المنوفية: تنفيذ إزالة لـ 335 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة بلغ 335 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية ، مؤكداً أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة .



فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ 22 لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس مع ضرورة التنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة .



يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة.