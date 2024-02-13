رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي فريق مشروع الميكنة الإلكترونية للمدن الجامعية

التقى الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي بفريق مشروع الميكنة الالكترونى للمدن الجامعية بكليه الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة نهله فتحى احمد المشرف على المشروع والدكتور محمد مهدى منسق المشروعات التطويرية بالجامعة والمهندس أحمد عبد النعيم بمركز معلومات الجامعة والمهندسه رندا محمد عبد الحميد بكلية الحاسبات والمشرف على المشروع.

وقد استمع رئيس الجامعه لشرح المشروع وهو عباره عن مشروع تخرج مقدم من طلاب الفرقه الرابعه بالكليه قسمي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وهذا المشروع يستهدف:

- توفير نظام إلكتروني متكامل من خلاله يستطيع الطالب تقديم طلب التسكين ومتابعة حالة الطلب واختيار غرفته عند قبوله وتسجيل حضور وانصراف الطالب من خلال جهاز البصمة الموجود في المبنى او بصمه الموبايل مع ضمان وجود الطالب في المبنى خلال اتصاله بالشبكه الداخليه للمبنى واستخدامه لبصمة إصبعه وبذلك يتم حل كافة المشاكل المتعلقه بالتغذيه وبالتالي توفير المال العام ومشاكل الامان للطلاب.

توفير لوحة معلومات للمشرفين والاداريين لتزويدهم بكل المعلومات والتقارير والاحصائيات المتعلقة بالطلبة المقيدين بالمدينة وأيضا المفصولين منها والمخالفات والتغذيه وكل ما يتعلق بالإدارة.

ويضم هذا المشروع عشر طلاب من كلية الحاسبات والمعلومات.