بالفيديو.. الخولي: بطولة القاهرة للإسكواش الأكبر على مدار موسمين

قال المهندس أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للإسكواش، إن بطولات المناطق تعتبر الأقوى بعد بطولة الجمهورية، وبطولة القاهرة على مدار عامين هي الأكبر في الموسمين، مشيرًا إلى أن النقاط التي يحصل عليها اللاعبون في بطولات المناطق أكثر من نقاط بطولات الأندية، وكل شهر يتم إعادة ترتيب التصنيف حسب النقاط التي أحرزها اللاعبون.

وأضاف "أشرف" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن بعض اللاعبين لا يلعبون المباريات الأولى في البطولات بسبب ارتفاع تصنيفهم، وهذا الأمر متاح للاعبين في سن صغيرة مثل الكبار أيضا.

وتابع، أن بطولة القاهرة للإسكواش هذا العام سيشارك فيها لاعبون من مراحل مختلفة بداية من 11 سنة حتى العمومي رجال وسيدات، ولكن مرحلة الرواد أعلى من 35 و45 سنة فإنها لم تعد موجودة في نظام البطولات هذا الموسم.

وأردف، رئيس منطقة القاهرة للإسكواش، أنه سيتم تنظيم بطولة على هامش بطولة القاهرة للإسكواش بالتعاون مع نادي الجزيرة، وهي للرواد أعلى من 35 و45 سنة، وهي بطولة دابل، وهذا الأمر لم يحدث من قبل، ويلعب فيها أبطال اللعبة السابقين والمدربين السابقين والمدربين الحاليين.