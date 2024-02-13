29 فبراير.. محكمة قليوب تنظر قضية مصرع اللاعب محمد معتز تحت عجلات سيارة طائشة

تنظر محكمة قليوب الجزئية في التاسع والعشرين من فبراير الجاري أولى جلسات نظر قضية، وفاة لاعب الكرة محمد معتز الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والبلاغات المقدمة من أسرته ضد سائق تسبب في إنهاء حياته خلال توجهه للتوقيع لنادي الزمالك.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية والمقيم بقرية صنافير التابعة لدائرة المركز، إثر دهس سيارة طائشة له خلال ذهابه للتمرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين.

وقالت والدة اللاعب، إن محمد كان يعشق كرة القدم وكان يتمنى أن يصبح لاعبا مشهورا، مشيرة إلى أنها فوجئت بخبر وفاته ومؤكدة أن تلك السيارة تسببت في كسر بالصدر والجمجمة ونزيف بالبطن وعدة إصابات خطيرة أودت بحياته بعد يوم من حجزه في المستشفى.

وأضافت أن محمد كان طالبا متفوقا في دراسته ولديه أحلام كان يتمنى تحقيقها وأنه كان أكبر إخوته مطالبة بحقه حتى ترتاح أسرته لانها تشعر بمرارة الحادث وقلبهم اتحرق.

كانت قد شهدت قرية الصنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع طالب يدعى محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، حيث دهسته سيارة طائشة خلال ذهابه للتوقيع لنادى الزمالك.

وطالب عم الضحية بتدخل عاجل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ووزارة العمل لصرف مستحقات المتوفي والذى كان يعمل بإحدى الشركات الكبرى بقليوب لمساعدة أسرته ورفضت الشركة صرف مستحقاته عن المدة التي قضاها بها، مطالبا بتدخل الأجهزة المعنية لمساعدة والدته وإخوته.