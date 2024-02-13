إحالة متهم للجنايات بتهمة هتك عرض فتاة بالوايلي

أمرت نيابة الوايلي إحالة متهم للجنايات لاتهامه هتك عرض فتاة بمنطقة الوايلي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "م ا" عاطل هتك عرض ك.م أثناء استقلالها معه التوك توك خاصته لتوصيلها إلى أحد الأسواق بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وكان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة فتاه تتهم سائق توك توك بهتك عرضها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.