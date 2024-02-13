محافظ مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم الأتوبيسين بالضبعة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى حادث تصادم أتوبيسين بالضبعة، والذي أسفر عن إصابة 16 شخصا، تم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم، موجها بتقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية العاجلة والاطمئنان على المصابين.

وتوجه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، لمستشفى الضبعة المركزي؛ لمتابعة تقديم الإسعافات الأولية لمصابي الحادث.

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمحافظة مطروح، قد تلقت إخطارا بتصادم أتوبيسين الساعة 7:20 صباح اليوم بمنطقة الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، وتبين من التقرير الطبي إن إصابتهم معظمها كدمات وسحجات وجارٍ تقديم كافة الإسعافات الطبية.