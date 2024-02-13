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الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بايدن: نعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء على الأقل لـ 6 أسابيع في غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء على الأقل لـ 6 أسابيع ومن ثم نبني عليها، حسبما أفادت قناة  القاهرة الإخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الملك عبدالله ملك الأردن، "نعمل مع شركائنا من أجل إرساء السلام في غزة"، مشيرا إلى أن إطلاق سراح المحتجزين أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع قادة مصر وقطر لدفع صفقة الإفراج عن المحتجزين إلى الأمام، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الملك عبدالله صفقة إطلاق سراح المحتجزين والمفاوضات الجارية بشأنها.

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة غزة