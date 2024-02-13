القبض على 10 أشخاص متهمين في مشاجرة داخل سوق للمواشي بطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من القبض على 10 أشخاص متهمين في واقعة نشوب مشاجرة بالشوم داخل سوق الاثنين للمواشي، بمركز ومدينه طامية، شرق محافظة الفيوم، وتم تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين داخل سوق الاثنين بمركز طاميه.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة طاميه

إلى مكان الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بالشوم بين عائلتين بسبب خلافات على بيع خروف، وأسفرت المشاجرة عن وقوع عدد من الإصابات السطحية ولم يُحتجز أي مصاب داخل المستشفى.

جرت السيطرة على المشاجرة من قبل قوات الأمن وضبط 10 أشخاص من العائلتين.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات المشاجرة.