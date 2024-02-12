استمرار الورش الفنية لأطفال أهل مصر بمسرح فوزي فوزي فى أسوان

تواصلت فعاليات الورش الفنية على مسرح فوزي فوزي يوسف الصيفي بمحافظة أسوان، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لأطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة "مشروع أهل مصر"، الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي بمحافظة أسوان.



تضمنت الورش، ورشة تعليمية لكتابة السيناريو، قدمها الكاتب وليد كمال، وورشة الرسم على السيراميك بعنوان "تأثير الفن على معالجة عادات العقل والسلوك"، والتي قدمتها الفنانة الدكتورة مريم الأمين.

بالإضافة إلى مجموعة من ورش الحرف اليدوية والتراثية، ومنها ورشة تعليم المصنوعات الجلدية، والتي نفذها الفنان محمد مراد، وورشة إعادة تدوير خامات البيئة، نفذتها السيدة نجوى عبد العزيز، وورشة تعليم الشنط بالشبك، نفذتها السيدة أمانى ربيع، وورشة تعليم الشنط بالخرز، نفذتها السيدة منى عبد الوهاب، وورشة ورشة أصنع كتابك، نفذتها الفنانة الدكتورة أميرة سعد، بالإضافة لورشة تعليم صناعة الفيلم، قدمها المخرج حامد سعيد.

هذا وقد انطلق الأسبوع الثقافي امس الأحد من محافظة أسوان تحت إشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقيلم القاهرة الكبرى، والمشرف التنفيذي للمشروع، وتستمر فعالياته حتى الثامن عشر من فبراير الجاري، وكانت زيارة مصنع كيما ٢ يوم الأحد، باكورة زياراته التثقيفية بالمحافظة، أما اليوم الأثنين، فقد زار الأطفال النصب التذكاري للصداقة بأسوان، وبعده قاموا بزيارة السد العالي، ثم زيارة قرية غرب سهيل، وفي المساء انطلق ثاني أيام الورش الفنية والمهنية.

ويعد هذا الأسبوع هو التاسع والعشرون من عمر مشروع دمج أطفال المناطق الحدودية "أهل مصر" والذي يهدف لدمج أطفال المناطق الحدودية من خلال اجتماعهم في محافظة من محافظات مصر الحدودية تختلف في كل مرة عن سابقتها، ويختلف معها بطبيعة الحال برنامج الزيارات وتتنوع الورش التي تُقدم للأطفال.