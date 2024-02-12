جوليان أوبير يكتب: تحولات السنغال.. «كل خصلة من العشب تخفى عدوًا»

الرئيس السنغالي يضع البلاد في مواجهة المجهول بتأجيل الانتخابات

إن قطع الدومينو الأفريقية تتساقط الواحدة تلو الأخرى، وقبل بضعة أيام، كانت قطعة الدومينو الكبيرة هي التي تذبذبت. أريد أن أتحدث عن السنغال. ولنتذكر أن فرنسا هي المستثمر الرئيسي والشريك التجاري للسنغال، وأن الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات لها تواجد راسخ هناك. السنغال هي أيضًا الشريك التجاري الثالث لفرنسا في إفريقيا. تمثل الشركات الفرنسية ربع الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الضريبية في السنغال.

لكن مع قرار الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ بشكل مفاجئ، دخلت دولة ليوبولد سيدار سنجور إلى المجهول.

في الواقع، هذا البلد الذي كان ديمقراطيًا منذ استقلاله عام ١٩٦٣ وكان دائمًا يعمل بشكل منتظم. ومن شأن قرار سال، غير الدستوري الواضح، أن يضع البلاد في فراغ قانوني بعد ٢ أبريل ٢٠٢٤، تاريخ انتهاء الولاية الحالية. وافق البرلمان على قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية من ٢٥ فبراير إلى ١٥ ديسمبر، وتمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال. تم تنفيذ الأمر بمساعدة رجال الدرك الذين قاموا بإجلاء نواب المعارضة المعادين لهذا الانقلاب على الدستور.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتأرجح فيها ماكي سال بين حار وبارد، مع استراتيجية الزناد المزدوج.

وهكذا، تراجع ماكي سال، الذي طالما راودته فكرة الترشح للمرة الثالثة، في ٣ يوليو، ربما تحت ضغط ودي من باريس التي كانت تعلم أن مثل فكرة الترشح لمرة ثالثة من شأنها أن تسبب أزمة مفتوحة. هذه البادرة الأولى من الاسترضاء أعقبتها على الفور حركة ثانية أكثر عدوانية. وفي ٢٨ يوليو، سُجن فجأة عثمان سونكو، خصمه الرئيسي وعدوه اللدود، بسبب قائمة طويلة من التهم تتراوح من سرقة الهاتف إلى الدعوة إلى التمرد!.

ولم تقف باريس ضده، مفضلة رؤية نصف الكوب المملوء على نصفه الفارغ. خلال منتدى السلام الذي استضافته باريس في نوفمبر، كان إيمانويل ماكرون كثير الثناء عليه، مؤكدا على شجاعة الرئيس السنغالي وطبيعته المثالية، الذي قرر رغم كل الصعاب أن يلعب اللعبة الديمقراطية من خلال قبول المنافسين لخلافته. صحيح أن عثمان سونكو، وهو مناصر للوحدة الأفريقية، لم يكن يتمتع بسمعة كونه صديقًا عظيمًا لفرنسا أفريقيا، حيث كان دعمه الباريسي أكثر إلى جانب اليسار الراديكالي.

لذلك، اعتقد ماكرون أنه كان مخطئا عندما عرض على سال منصبًا بعد انتهاء مدة الرئاسة محددًا له: المبعوث الخاص لميثاق باريس للكوكب والناس (٤P)، من أجل المساعدة في التنفيذ، بمساعدة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق مخرجات قمة باريس يونيو ٢٠٢٣ من أجل ميثاق مالي عالمي جديد. وكان الهدف هو دفع سال لخلافة جوتيريس في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

لقد توقف هذا السيناريو الجميل. وفي الشتاء، كرر الرئيس السنغالي تحركه على مرحلتين. وهكذا، في ٣١ ديسمبر، ودع سال الأمة بعد أن كان قد أعلن عدم ترشحه. ولكن بعد ٣٣ يومًا، في الثالث من فبراير، عاد سال إلى الظهور على شاشة التليفزيون ليقلب كل شيء رأسا على عقب ويعلق التصويت.

في غضون ذلك، شعر سال بسعادة غامرة عندما علم أن سونكو لن يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية، بقرار من المجلس الدستوري السنغالي (يناير ٢٠٢٤)، بعد الحكم على الأخير بالسجن لمدة عامين بتهمة "الفساد" والسجن ٦ أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير. وهذا من شأنه أن يسهل انتخاب المرشح الذي اختاره سال، رئيس الوزراء الحالي، أمادو با، الذي انضم في عام ٢٠١٧ إلى التحالف من أجل الجمهورية، الحزب الرئاسي. في الواقع، فإن "كل خصلة من العشب تخفي عدوًا".

لكن قرار المجلس الدستوري كان له ضحية أخرى، وهو كريم واد، الذي استبعده المجلس الدستوري على أساس أنه لا يحمل الجنسية السنغالية حصرًا وفقط. أدين مرشح الحزب الديمقراطي السنغالي كريم واد، نجل الرئيس السنغالي السابق، من قبل محكمة خاصة ثم أعادت الحكومة اعتباره بعد حوار سياسي. وكان من الممكن أن يشعر بالغضب إذا تم إقصاؤه على أساس جنسيته المزدوجة، بينما تم التحقق من صحة مشاركة امرأة فرنسية سنغالية أخرى في المنافسة في فبراير!.

ولذلك اتهم رئيس الوزراء بالتواطؤ مع اثنين من قضاة المجلس وصفهما بالفاسدين، ودعا إلى إجراء تحقيق برلماني. استفاد سال من هذا الطلب ليثبت أن واد على حق. ووفقًا لصحيفة لوموند، فإن السبب الخفي من الممكن أن يكون انهيار الاتفاق الذي دبره المرشدون الدينيون في البلاد (أو المرابطون)، بشأن مشاركة واد في الانتخابات من أجل إضفاء المصداقية عليها. وكان سال يرغب في إظهار حسن نيته. يمكننا أيضًا أن نفترض أن طلب الابن واد فتح لجنة تحقيق برلمانية قد تم بموافقة أو حتى بدعم سال الذي أدرج واد كبيدق أساسي في استراتيجيته.

ورسميًا، قال سال إن البلاد تواجه خلافًا منذ عدة أيام بين الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري، وفي صراع مفتوح على خلفية قضية فساد مزعومة للقضاة، وأشار إلى أن السنغال لا يمكنها أن تعيش من جديد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد ٢٠٢١ و٢٠٢٣.

في الواقع، من المرجح أنه إذا كان سال قد استسلم لعدم المنافسة، فإنه يسعى إلى اختيار خليفته بشكل مباشر. ومع ذلك، في هذه المرحلة، تبين أن لعبة الشطرنج مع سونكو أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا. بعد أيام قليلة من إبطاله، دعا سونكو أنصاره إلى اختيار باسيرو ديوماي فاي، المسجون أيضًا منذ أبريل ٢٠٢٣ لدعوته للتمرد ولكن أصبح مؤهلًا من قبل المجلس الدستوري، ليحل محله في الانتخابات الرئاسية في ٢٥ فبراير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نعتقد أيضًا أن سال فهم باستياء أن رئيس وزرائه أحمد با كان يتبع استراتيجية شخصية من وراء ظهره، من خلال محاولة التأثير فعليًا على المجلس الدستوري. لعدة أشهر، نجح الحزب الديمقراطي الاشتراكي في جلب أصواته إلى الأغلبية خلال عمليات التصويت في الجمعية الوطنية، وهي علامة على أن سال كان يعتمد حقًا على تحالفه مع واد. وبالتالي فإن قرار سال سيكون سياسيا أيضا، من خلال اختيار إعادة تقييم المخاطر التي يواجهها.

وليس بالأمر الهين أن سال اتخذ قرار التأجيل خلافًا لنصيحة با. كما أنه ليس من القصص المتناقلة أن بعض أنصار با قد تخلوا عن سال، مثل الأمين العام للحكومة أو وزير الدولة مامودو إبرا كين، الذي لم يتردد في الدعوة إلى استقالة الرئيس سال.

من الواضح أن كل هذا لا يناسب باريس، التي تشترك على الورق في نفس المصالح مع سال، أي منع وصول أحد أعضاء باستيف إلى السلطة، خاصة بينما تعمل السنغال على إنتاج النفط. لكن من الناحية المنهجية، من المستحيل أن يقبل ماكرون مثل هذا الانقلاب الدستوري الصارخ، لأن شبح احتفاظ سال بالسلطة بالقوة لا أساس له من الصحة على الإطلاق. بالنسبة لباريس، فإن الأشهر القليلة المقبلة في أفريقيا ستكون شديدة الانفجار.

جوليان أوبير: سياسى فرنسى انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس»، يكتب عن "تحولات" الرئيس السنغالى ماكى سال، وما ترتب على تأجيله للانتخابات الرئاسية.