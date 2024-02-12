رسميًا.. مباراة القطبين بنهائي كأس مصر تقام في السعودية

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة رسميًا إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية الشهر المقبل.

وكان قد طلب مسئولو الجبلاية من عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بداية الأسبوع الجاري سرعة تقديم التصور النهائي الخاص بإقامة مباراة نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل، وما يرتبط بذلك من تعديلات فى مواعيد بعض مباريات الدوري.

وحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات، مصير المباراة بإقامتها في السعودية في نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2022-2023، الذى يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.