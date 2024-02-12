آداب الفيوم تنظم يوم "الجيوماتكس" على هامش مؤتمر شباب الباحثين

ينظم قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية فى كلية الاداب بجامعة الفيوم فاعليات يوم الفيوم الثانى "للجيوماتكس " والذى يقام على هامش المؤتمر الثانى لشباب الباحثين خلال الفترة من 17 الى 19 فبراير الحالى تحت عنوان " تحديات البحث العلمي في العصر الحديث - دور الشباب الباحث في تجاوز العقبات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ".



يقام اليوم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم والدكتور عرفه صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويرأس المؤتمر الدكتور طارق عبدالوهاب، عميد كلية الاداب والدكتور احمد احمد ابو رية،وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر.

وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب، عميد الكلية أن يوم الجيوماتكس عبارة عن تجمع سنوى ينظمه قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية فى الكلية بهدف اطلاع الطلاب والخريجين والمهتمين من جامعة الفيوم والمجتمع المحلى على مستجدات تطبيقات علوم نظم المعلومات الجغرافية ووالاستشعار عن بعد ووالمساحة والكارتوجرافيا.



ويستهدف يوم الجيوماتكس مشاركة جهات عاملة فى المجال مثل معهد تكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وهيئة المساحة المصرية وعدة شركات رائدة فى هذا المجال.

ومن جهه أخرى يهدف مؤتمر شباب الباحثين الى تبادل المعرفة والأفكار والأبتكارات وتعزيز التواصل بين الشباب والتشجيع على تقديم أبحاثهم وأفكارهم عن المؤتمر، كما يساهم البحث العلمى فى تبادل الخبرات وتبادل الأراء بين الباحثين فى جميع التخصصات بين كلية الآداب جامعة الفيوم وكليات الجامعات الأخرى.



ويتضمن المؤتمر عدة محاور رئيسية منها محور الدراسات اللغوية ويؤكد على أهمية الترجمة في تسهيل التواصل العلمي بين اللغات المختلفة وأهمية تعزيز التعددية اللغوية واحترام الثقافات في البحث العلمي وتقوية الحوار والتفاعل بين الثقافات الأخرى.



والمحور الثانى عن الدراسات النفسية والاجتماعية والفلسفية والتاريخية -الامكانات والتحديات التنافسية الدولية للبحوث الاجتماعية والانسانية وإسهام البحث العلمي في تطوير حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والبيئة والأقتصادية ودور مخرجات البحث العلمي في مواكبة تحقيق التنمية المستدامة ومحور الدراسات الجغرافية والمعلوماتية - مصادر البيانات وتحديات دعم اهداف التنمية المستدامة – امكانات وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث العلمية ودور مؤسسات المعلومات ومراكز البحث العلمي والباحثين في المساهمة في قضايا التنمية المجتمعية – دور مخرجات البحث العلمي في مواكبة تحقيق التنمية المستدامة.



والمحور الرابع حول الدراسات البينية ودور مخرجات البحث العلمي في مواكبة تحقيق التنمية المستدامة – تحديات تمويل البحث العلمي وتأثير ذلك على تقدم المجال– أهمية التعاون الدولي والشراكات بين الشباب الباحثين والمؤسسات الأكاديمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز البحث العلمي والتحديات التي يواجهها شباب الباحثين في نشر نتائج بحوثهم وتأثيرها في المجتمع العملي والعالم الخارجي وأهمية الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية مع المؤسسات الإنتاجية لتحقيق التكامل المجتمعي، والتنمية المستدامة.

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