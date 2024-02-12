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الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أحمد مجدي: الزمالك استفاد من الوديات قبل استئناف الدوري

أحمد مجدي المدرب
أحمد مجدي المدرب المساعد بفريق الزمالك
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تحدث أحمد مجدي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض الفريق مباراتي ليفلز والفيوم قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد مجدي في تصريحات صحفية، إن الوديات تأتي للوقوف على مستوى اللاعبين، والوديات تساعد اللاعبين على الاستجابة السريعة لأفكار المدرب الجديد للزمالك جوزيه جوميز.

وتابع، الجهاز الفني يسعى لوصول اللاعبين لمستوي بدني وفني مميز قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز. 

وفاز الزمالك على الفيوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب نادي البنك الأهلي، حيث سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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