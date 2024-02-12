شعبة السيارات: زيادة الأسعار منطقية ورؤية السوق لم تتضح حتى الآن

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن انخفاض مبيعات السيارات خلال العام الماضي طبيعا جدا، نظرا لقلة المعروض وزيادة الأسعار بسبب شح العملة الصعبة وعدم قدرة الوكلاء على توفيرها لاستخدامها في الاستيراد.

وأضاف السبع لـ"البوابة نيوز"، أن صعود سعر الدولار أمام الجنيه تسبب في زيادة أسعار السيارات بنسبة كبيرة، مما أثر على حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن رؤية سوق السيارات لم تتضح حتى الآن ولا توجد بضاعة بكميات مناسبة تُلبي احتياجات المستهلكين، قائلًا: "الجميع في الهدوء الحذر أو الترقب لما سوف يحدث خلال الفترة المقبلة".

أكد السبع، أن جميع زيادات أسعار سيارات منطقية وجميعها بسبب صعود الدولار وزيادة تكاليف الشحن عالميا وتكاليف الإنتاج، مُستبعدًا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن عدد مبيعات السيارات في السوق المصري خلال عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات، فإن مبيعات السيارات في مصر خلال العام الماضى، سجلت 90 ألفًا و359 مركبة مقابل 184 ألفًا و771 وحدة فى الفترة نفسها من عام 2022.

وبالتالي فإن مبيعات السيارات خلال العام الماضي انخفضت بنسبة 51%، مقارنة بالعام قبل الماضي.