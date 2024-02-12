وفد التنسيقية يلتقي رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب لبحث سبل التعاون

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، بمقر الهيئة، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين التنسيقية من جهة، والهيئات الثقافية من جهة أخرى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين التنسيقية ووزارة الثقافة، خاصة بعد نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.

وهنأ وفد التنسيقية، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بالنجاح اللافت للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والزخم الجماهيري الكبير، الذي يضع المعرض ضمن الأكبر عالميًا، من حيث الحضور الجماهيري، وأشاد الوفد بالتعاون الكبير مع الهيئة، الذي أتاح للتنسيقية إقامة العديد من الندوات ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، مما مكن الكثير من جمهور ورواد المعرض على التفاعل الكبير مع العديد من الموضوعات المهمة والتي كانت تُطرح من مقاربات جديدة.

كما أكد وفد التنسيقية، على ضرورة المضي قدمًا في التعاون المثمر مع الهيئة العامة المصرية للكتاب، بما يساعد في نشر الثقافة ورفع الوعي وتحقيق العدالة الثقافية وخاصة خارج العاصمة.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، بالحضور اللافت لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في معرض الكتاب في دورته الأخيرة، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري هذا العام اقترب من خمسة ملايين زائر.

وأكد أن الهيئة حققت هذا العام أكبر المبيعات في المعرض، وهو ما يُعد انجازًا ثقافيًا كبيرًا خصوصًا وأن العناوين المباعة ضمت كتبًا تراثية وثقافية قيمة.

في نهاية اللقاء، أهدت النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، د.أحمد بهي الدين قلادة "شعار التنسيقية"، نيابة عن التنسيقية.

ضم وفد التنسيقية، النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائب عمرو درويش، النائبة مارسيل سمير، النائب د. نادر مصطفى، النائب محمود بدر، النائبة مرثا محروس، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية محمد حامد.

