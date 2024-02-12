بسبب المخدرات.. 26 فبراير أولى جلسات محاكمة قاتلة طفل دار السلام

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 26 فبراير الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمة "د.م"، وذلك لارتكابها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة الخطف بأن بيتت النية وعقدت العزم علي قتل طفل بسبب جرعة مخدرات بدار السلام.

أحالت النيابة العامة المتهمة الي محكمة الجنايات "محبوسة" بأنها في محافظة القاهرة أوعز لها شيطانها كونها مدمنة وبسبب حاجتها في شراء المخدرات خطفت طفلين من والدتهما فساومتهم علي شراء مواد مخدرة "الهيروين المخدر"، ومع رفض أهلية المجني عليهم تلبية طلبها قتلت أحدهم وشرعت في قتل الآخر بوسيلة التعذيب للآخر.

وكانت قد توصلت تحريات مباحث البساتين الي صحة ارتكاب المتهمة للواقعة وأن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة هو الإدمان والقبض عليها وتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة التي قررت حبسها علي ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفتها.

ومع انتهاء التحقيقات أمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية باتهامات تتعلق بالقتل العمد والشروع في القتل مقترنه بجريمة الخطف.