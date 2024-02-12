السجن لـ "مستورد وسائق" بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لـ مستود وسائق بتهمة الاتجار في المخدرات ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 أغسطس 2023 بدائرة قسم المناخ والمتهم فيها كل من "حمدي.ا.خ"، مستورد، و"خالد.ف"، سائق، حيث حازا المتهمان وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للحشيش، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهر الحشيش وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتضمنت أوراق القضية شهادة رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه بضبط المتهمان والسيارة بإذن من النيابة العامة وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على 13 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على قطعتين لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش السيارة عثر في "الطبلوه" الخاص بها على 46 قطعة لجوهر الحشيش المخدر.

وبمواجهتهما أقر الأول بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للترويج، وأقر الثاني بإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيلة أجرة متحصل عليها من المتهم الأول لتسهيل انتقاله للاتجار.

وثبت معمليا أن المضبوطات للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بتقرير الطب الشرعي ايجابة تعاطي المتهم للحشيش المخدر.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 6 سنوات عما أسند إليه، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات، ومصادرة المخدر المضبوط.