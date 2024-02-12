اعرف فوائد الساونا للجسم والاستحمام بالماء الساخن

في فصل الشتاء يحتاج الإنسان الي الاستحمام بالماء الساخن بشكل منتظم خاصة أحواض الماء الساخن "الساونا"، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الاستحمام في أحواض الماء الساخن أو الساونا .

ويؤكد بحث الدكتور توم كولين، أستاذ مساعد في مركز النشاط البدني بجامعة كوفنتري في إنجلترا: "لقد لوحظت فوائد صحية كبيرة من الاستخدام المتواصل لأحواض الاستحمام الساخنة "الساونا" حيث تعمل علي تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لأن الماء الساخن يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم وتقليل تصلب الشرايين.

أيضا لنوم صحي هادئ دون أرق يحب الاستحمام بماء ساخن قبل النومويحب أن يكون قبل النوم بساعة أو ساعتين حيث يرفع درجة حرارة الجسم ثم يحفز عملية التبريد الطبيعية عند الخروج من الماء الدافئ.

وعندما يبرد الجسم، فإنه يستشعر النوم عن طريق إرسال إشارة إلى الدماغ بأن وقت النوم قد اقترب.

وهناك فوائد للاستحمام بالماء الساخن "الساونا" للصحة النفسية

حيث قالت إيرين إنجل، أخصائية علم النفس السريري في مركز إيرفينج الطبي بجامعة نيويورك: "إن الشعور بدفء الماء يمكن أن تعمل علي تهدئة الجهاز العصبي بشكل سريع مؤقت ، مما يساعد على تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء".

والاستحمام بماء ساخن يسكن من آلام العضلات والمفاصل وتحسين العضلات على التعافي بشكل أفضل ، خاصة "بعد ممارسة تمارين التحمل لفترة طويلة".

وتعمل الساونا علي حرق 100 سعرة حرارية عند الجلوس في حوض استحمام ساخن لمدة 30دقيقة، مما تخفض من وزن الجسم

ويجب كبار السن والأطفال والحوامل عدم استخدام أحواض المياه الساخنة، لأن ارتفاع درجة حرارة الجسم يمكن أن يشكل مشكلة لهم لأن لا تزيد درجة حرارة الجسم الأساسية ، بل تجعل من الصعب أيضا على الجسم أن يبرد من خلال التعرق.