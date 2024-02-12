ميدياما الغاني يحرم الأهلي مع العودة للقاهرة بعد مواجهة شباب بلوزداد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر السفر من الجزائر إلى غانا مباشرة دون العودة للقاهرة عقب مواجهة شباب بلوزداد.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبلة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار “كولر” بالسفر من الجزائر إلى غانا مباشرة نظرا لضيق الوقت وعدم تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مواجهة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة.

وتقام مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني يوم 23 فبراير الجاري في مدينة تاركوا بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتسافر بعثة الأهلي على متن طائرة خاصة يوم الأربعاء المقبل حيث يترأس بعثة الفريق النائب محمد الجارحي .