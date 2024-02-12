19 فبراير.. "تجارية بورسعيد" تبدأ تجهيز معرض "أهلا رمضان" لافتتاحه

بدأت الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الاثنين، أعمال تجهيز معرض "أهلا رمضان" للدورة التاسعة على التوالي، تمهيدا لافتتاحه يوم 19 من شهر فبراير الجاري في بازار بورسعيد الجديد، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

أشار محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أن الغرفة تحملت تكاليف إقامة معرض "أهلا رمضان" بالكامل أسوة بالسنوات الماضية، مقابل قيام العارضين المشاركين بالمعرض بعمل تخفيضات حقيقية على الأسعار بشكل ملموس للمواطنين وأقل من مثيلتها بالأسواق خارج المعرض.

وأكد أن تحمل الغرفة تكاليف إقامة المعرض من تجهيز المكان والكهرباء والأمن والنظافة وغيرها من الخدمات، يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي كافة احتياجاتهم، لافتا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات ستتواجد داخل المعرض طوال فترة إقامته لمتابعة الأسعار وجودتها وتوافرها بكميات كافية لضمان تحقيق الأهداف من إقامته.

ووجه رئيس الغرفة الشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على التعاون المثمر وتوفير كافة الاحتياجات لإقامة المعرض بالشكل المطلوب وبما يتناسب مع المظهر الحضاري للمحافظة، وكذلك موافقته على إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الحضاري بشارع النصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان.