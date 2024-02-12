رئيس الصداقة الهولندية: يتم التنسيق لزيارة وفد من الأطباء الهولنديين لمصر

استعرض الدكتور محمد مكاوي، رئيس جمعية الصداقة المصرية – الهولندية، مقترحه الخاص بشأن استقدام عدد من الأطباء الهولنديين لخدمة المواطنين المصريين في المحافظات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأكد مكاوي، خلال اللقاء بالسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسعيد عثمان، نائب رئيس الجمعية وعضواتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، نحنن بس. البحث على التعاون مع وزارة الهجرة، بجانب وزارة الصحة، لافتا إلى أنه سيتم التحضير لزيارةوفد من 15 طبيبا هولنديا في أكثر من تخصص على رأسهم جراحة القلب، وعدد من الاستشاريين في تخصص غرف العمليات والعنايةالمركزة، بالإضافة إلى متخصصين في التعامل مع الأجهزة المتقدمة بشأن عمليات جراحة القلب، بالإضافة إلى متخصصين في التدريببمجال التمريض.

كما أعرب رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية، عن تقديره لجهود السيدة وزيرة الهجرة في رعاية الجاليات المصرية في الخارج وتلبيةاحتياجاتهم والتواصل المستمر، مستعرضا أنشطة الجمعية المختلفة لتقديم خدمات طبية مختلفة للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين،بالإضافة إلى التبرع لعدد كبير من المستشفيات بمختلف المحافظات، وخلال هذه الفترة يتم العمل على التنسيق للتبرع بثلاثة أجهزةبتكنولوجيا متقدمة ومتطورة لجراحات القلب.

وخلال اللقاء تم استعراض مقترح من رئيس جمعية الصداقة المصرية الهولندية يتضمن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الهجرةوالجمعية ومستشفي مجدي يعقوب لجراحة القلب، والذي يستهدف العمل لخدمة الفئات الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الدولة المصرية،والتبرع بثلاثة اجهزة طبية متقدمة تكنولوجيا لعلاج القلب.

وفي ختام اللقاء، شددت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، على ترحيبها بمقترح رئيس جمعية الصداقة المصرية الهولندية، موجهةبجمع البيانات الخاصة بالأطباء الهولنديين للتواصل مع وزارة الصحة وأيضا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التعاون معالمستشفيات الجامعية، لاستخراج التصاريح اللازمة لهم، كذلك وضع آلية التعاون من أجل المساهمة في تقديم الخدمات الصحية المختلفةللفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.