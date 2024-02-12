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الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

حسام المندوه: قرارات الحماية الاجتماعية تمكن المواطنين من التعايش مع الظروف الاقتصادية

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني
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وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حزمة قرارات الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة، بشأن مشروعات قوانين حزمة القرارات الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة العلاوات والمعاشات وتبكير موعد صرفها.

وقال حسام المندوه: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب المصري، جاء رئيس الجمهورية بحزمة قرارات حماية اجتماعية لتمكن المواطن في التعايش مع هذه الظروف.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات الرئاسية، ليكون هناك ارتباط بين صدور القرار وتلقي المواطن لهذه الزيادات.

الدكتور حسام المندوه الحسيني الحماية الاجتماعية الجلسة العامة