كشف ملابسات تغيب مسئول بشركة لتجارة وتوزيع السيارات في الهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة إدعاء تغيب أحد الأشخاص عقب قيامه بالإستيلاء على أموال من المواطنين.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من سيدة، مقيمة بدائرة القسم، بتغيب زوجها مسئول بشركة لتجارة وتوزيع السيارات، عقب خروجه للتوجه لمحل عمله الكائن بدائرة القسم مستقلاً سيارة أجرة، وتلقيها إتصالاً هاتفياً منه وأخبرها بتوجهه لإحدى المناطق لإنهاء بعض أعماله ، وفـى وقت لاحق تم العثور على السيارة المُشار إليها أمام مطعم بمحافظة القليوبية.



بالفحص تبين عدم صحة رواية المُبلغة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المذكور بالإدعاء بتغيبه، على خلاف الحقيقة، بالإتفاق مع زوجته لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية قرابة الأكثر من 14 مليون جنيه من بعض المواطنين نظير إستيراد سيارات لهم من الخارج وعدم إلتزامه بذلك وإمتناعه عن سداد المبالغ المالية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته أقر بإتفاقه مع زوجته على الإختفاء خشية مطالبة المواطنين له بالمبالغ المالية التى قام بإستلامها على النحو المُشار إليه، وفـى وقت لاحق حضر لديوان القسم محاسب إحدى الشركات، محامى، من المتعاملين معه فـى تسليم المبالغ المالية لإحضار السيارات، وأبلغا بتحصل المذكور منهما على مبالغ مالية كبيرة مقابل شراء سيارات لهم، بمواجهة المذكور أيد ذات الأقوال.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.