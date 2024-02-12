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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة 9 حالات تعد لمزارع سمكية جنوب بورسعيد

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة، وذلك في إطار  تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بناءا على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ، في بيان صحفي، إلى أنه شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب  حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة 9 حالات تعدي لمزارع سمكية بجمعية أم خلف القبلية بمساحة 45 فدان.

وأكد  محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.  

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