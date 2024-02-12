مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، ونُقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طاميه بالفيوم، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث سيارة ملاكي ووجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق اسيوط الصحراوي الغربي قرب مدخل قرية فانوس، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق، وتسبب في وفاة شخص وأصابه 3 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي ، ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.