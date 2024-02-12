أرض الفيروز تتجمل في الترم الثاني.. انتظام 47 ألف طالب بمدارس جنوب سيناء

تواصلت اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024، لجميع المراحل التعليمية في مدارس جنوب سيناء، وسط حضور كبير وانتظام من قبل الطلاب، وانتشار أمني مكثف من قبل رجال المرور أمام المدارس؛ لتحقيق الانسياب في الشوارع والطرق، وبلغ اجمالي عدد الطلاب الملتحقين بمدارس المحافظة نحو ٤٧ ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية.

ورصدت "البوابة نيوز" انتظام الدراسة وحضور كثيف من قبل الطلاب والطالبات بجميع الإدارات التعليمية الثمانية، في ثاني أيام الترم الثاني، وانتظام حضور المعلمين والمعلمات، وركزت موضوعات الإذاعة الصباحية على الانتماء والولاء للوطن والحث على طلب العلم.

من جانبه أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" انتظام الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024 بإدارات المحافظة، مؤكدًا أن المديرية تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة ؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمختلف المراحل وأنواع التعليم خلال فترة سير العملية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يبلغ اجمالي عدد الطلاب الملتحقين بمدارس المحافظة ما يقرب من ٤٧ ألف طالب وطالبة بكافة المراحل التعليمية مضيفا أنه تم التأكيد على حسن استقبال الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة لمساعدتهم على التحصيل الدراسي وتخفيف عن ذويهم .

كما أكد عقل، أن الوزارة قامت بتوفير جميع مصادر التعلم التي تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحاً متميزًا للمناهج الدراسية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، مع إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن المواد التعليمية والتدريبية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة ، كما حرصت الوزارة على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج ، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق

وشدد وكيل الوزارة على الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، كتفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا العمل على جذب الطلاب للمدرسة مع أهمية انتظام المعلمين في الحضور، موجها مديري الإدارات بالتواجد بالمدارس ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية، لمتابعة تلك التوجيهات بالتنسيق مع المتابعين والموجهين مع التأكيد على غرس قيم التربية الايجابية وقيم المواطنة والولاء والانتماء والالتزام بتحية العلم بطابور الصباح من كافة أطراف العملية التعليمية.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بلائحة النظام والانضباط المدرسي وتحديد مسؤول بكل مدرسة للإشراف على الصيانة الدورية وفيما يتعلق بمجموعات الدعم، أشار وكيل الوزارة أنه أعطى تعليماته لمديري الإدارات بتفعيلها وفق خدمة تعليمية متميزة للطلاب وبأسعار مناسبة، لافتًا إلى مواصلة التنسيق بين مديرتى الثقافة والشباب والرياضة لرعاية وتبني الموهوبين استكمالاً لما بدأته الوزارة بالنسبة ليوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية .

ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الالكتروني

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بضرورة توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

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