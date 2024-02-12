لقاءات تثقيفية متنوعة لقصور الثقافة بالوادي الجديد

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد خلال شهر فبراير الحالي برعاية وزارة الثقافة.

وعقد بيت ثقافة بلاط محاضرة بعنوان "الوقاية من الفيروسات" تحدث خلالها محمد أحمد - رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي، عم أكثر الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالعدوى الفيروسية، موضحا طرق الوقاية منها خاصة في فصل الشتاء.

كما شهد قصر ثقافة الطفل بالخارجة لقاء مماثلا، تناولت خلاله إسراء أحمد من إدارة التثقيف الصحي، كيفية التعامل مع الأنفلونزا، مقدمة مجموعة من النصائح بشأن تقوية جهاز المناعة، أعقب ذلك ورشة فنية، وورشة حكي شعبي عن تاريخ الواحات، وعرض مجموعة من الأفلام الكرتونية ضمن نشاط سينما الطفل.

وفي بيت ثقافة الراشدة أقيمت محاضرة بعنوان "الإدمان والاضطرابات السلوكية "أوضح خلالها هاني يوسف مدرس بمدرسة الراشدة الإعدادية، علاقة تناول المواد المخدرة بالاضطربات النفسية والسلوكية، وأثر ذلك على أجزاء الدماغ.

هذا إلى جانب عدد من ورش الحكي حول تعزيز قيم التسامح، والمساواة، وأهمية التكنولوجيا، بكل من بيت ثقافة المعصرة، قصر ثقافة موط، ومكتبة الطفل والشباب ببغداد.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، أقام بيت ثقافة صنعاء محاضرة بعنوان "دور الشباب فى بناء الوطن"، أكد خلالها راضي أحمد على ضرورة تنمية قدرات الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع كونهم القوى التي بسواعدها تنهض الأمم، وشهد بيت ثقافة المنيرة محاضرة بعنوان "الثقافة أسلوب حياة"، تناول خلالها عيد أحمد دور الثقافة فى تطوير المجتمعات من خلال تعزيز ثقافة أبناء المجتمع وتوعيتهم بالقضايا الاجتماعية المختلفة.

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