الهلال الأحمر الفلسطيني: هناك عدد كبير من المفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفت

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الإثنين، نقلًا عن جمعية الهلال الأحمر ، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين في مجزرة رفح مرشح للارتفاع لوجود الكثير من المفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفت على ساكنيها .

كما أضافت، أن هناك أكثر من 100 ألف من النازحين تعرضوا لأمراض معدية جراء التكدس الذي تشهده رفح ، ولا يوجد عدد كاف من سيارات الإسعاف للقيام بعمليات إنقاذ الجرحى بعد الليلة الدامية التي شهدتها مدينة رفح.

وارتفع عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، إلى 100 شهيدًا وأكثر من 230 مصابًا.

وصل عشرات الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفيات رفح بعد سلسلة غارات عنيفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في أنحاء المدينة جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منزلًا يعود لعائلة أبو جزر بميراج شمال رفح، وتم قصف وتدمير منزل الشهيد أبو فادي معمر بمنطقة ميراج، واستهدف الاحتلال مسجد الهدى في مخيم يبنا بمدينة رفح، إضافة إلى استهداف مصلى الرحمة، وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن مصلى الرحمة كان يوجد بداخله مئات النازحين الفلسطينيين.