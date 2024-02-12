ستولتنبرج: الولايات المتحدة ستبقى حليفا قويا وملتزما داخل "الناتو"

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول دول الحلف التي لا تفي بالتزاماتها المالية أمر يقوض أمن الحلف.

وقال أمين عام حلف الناتو في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، إن أي اقتراح يمتنع بموجبه الحلفاء عن الدفاع عن بعضهم البعض، يقوض أمن الحلف جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد.

وأكد أن حلف الناتو سيبقى مستعدا وقادرا على الدفاع عن كل الحلفاء، مضيفا أن أي هجوم على الحلف الأطلسي سيثير ردا موحدا وقويا.. مشيرا إلى أنه على اقتناع بأن الولايات المتحدة ستبقى حليفا قويا وملتزما داخل الحلف الأطلسي أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.