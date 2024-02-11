داليا عبدالرحيم: الخبراء أكدوا نجاح تجارب مصر في التصدي للإرهاب

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج «الضفة الأخرى» ونائب رئيس قطاع الأخبار لملف الإسلام السياسي، إن الخبراء والمهتمون بملف التطرف والإرهاب يؤكدون على ريادة ونجاح تجارب مصر في التصدي للإرهاب، فنجاح التجربة مستمد أولاً من فاعلية المواجهة ومن نتائجها، وما قدمه أبناء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة من تضحيات كبيرة في التصدي للإرهاب وأفكار التطرف، مع رؤية تعتمد على المواجهة المجتمعية الشاملة، وتستهدف تحقيق إصلاح وتنمية مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا استكمالا للجهود والتضحيات التي يقدمها ابناء مصر البواسل في ساحة المواجهة الميدانية.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على “القاهرة الإخبارية”، أن مصر كانت سباقة في التحذير من تمدد أخطار الإرهاب ليس فقط في منطقتنا؛ بل في العالم كله، وطالبت الجميع شعوبا وحكومات ومؤسسات دولية باتخاذ مواقف جادة وحاسمة في التعامل مع فيروس الإرهاب، وتحرص مصر على التأكيد أن السياسات غير العادلة وعدم احترام إرادة الشعوب والتدخل السافر في الشأن الداخلي والانحياز ودعم من يمارس العدوان والبطش بالأبرياء، وأبرز مثال على ذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب على يد دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن كل تلك السياسات والانحيازات الظالمة من قبل القوى الكبرى في العالم تُزيد وتُزكي من استمرار ونمو أفكار التطرف والكراهية والإرهاب لتهدد الأمن والسلم في العالم كله.

وتساءلت قائلة: "هل تكون إرادة المجتمع الدولي على مستوى تلك التحديات والمخاطر؟.. وهل ينجح المجتمع الدولي في الاتفاق على رؤية موحدة وشاملة للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف؟.. هذا ما نأمله وندعو له.