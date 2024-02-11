داليا عبدالرحيم تعرض إنفوجرافًا حول «المراجعات الفكرية وتفكيك أفكار التنظيمات المتطرفة»

عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى” ونائب رئيس قطاع الأخبار لملف الإسلام السياسي، انفوجرافًا بعنوان “المراجعات الفكرية وتفكيك أفكار التنظيمات المتطرفة”.

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع على “القاهرة الإخبارية”، إن هذه الرؤية المتكاملة تجلت خصوصية وتفرد تجارب وجهود مصر في التصدي للإرهاب وأفكاره، تلك الأفكار والمخططات التي تزايدت حدتها وخطورتها بعد ثورة 30 يونيو؛ حيث احتشدت وتوحدت جماعات التطرف والإرهاب عقب سقوط حلم التمكين بتعبير جماعة الإخوان؛ أي الوصول لحكم مصر، وليس ببعيد عن الذاكرة ما أعلنته ومارسته تلك الجماعات من على منصات تجمعاتهم في رابعة والجيزة وبعض المحافظات.

وأضافت أن مصر والشعب ومؤسسات الدولة واجهوا ذلك التحدي الخطير بوعي وحسم وإرادة شعبية تجسدت في تفويض القائد الأعلى للقوات المسلحة وقتها الفريق عبد الفتاح السيسي في التصدي لتلك المخططات، والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.