وزيرة الثقافة تشهد انطلاق صالون شاكر عبد الحميد الثقافي وتزيح الستار عن تمثال يخلد مسيرة عطائه

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق صالون شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، والذي ينظمه "أتيليه العرب للثقافة والفنون" " بجاليري ضي الزمالك "



وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: " إن الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، يُعد أحد أهم المبدعين الذين أسهموا بمؤلفاتهم المتفردة، في إثراء المشهد الثقافي المصري والعربي على حد سواء، فقد كانت كتاباته تحظى بقراءة متعمقة للواقع، ورؤية ثاقبة للمستقبل، فكان شغوفًا بالأدب وجمالياته وقضاياه المتعددة، ما جعل من رؤاه النقدية مرجعًا رصينًا لجمهور كبير من الشباب والباحثين والمبدعين ، ويأتي إطلاق هذا الصالون، تخليدًا لمسيرة عطائه، وامتنانًا لما قدمه.

من جانبها وجهت الدكتورة مرفت مرسي أرملة الراحل الدكتور شاكر عبدالحميد، الشكر لوزيرة الثقافة على حرصها على افتتاح الصالون، مُعربة عن امتنانها لوزارة الثقافة، لحرصها على تكريم اسم الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، بالعديد من المحافل والفعاليات التابعة للوزارة، وثمنت أن يستهل الصالون الثقافي فعالياته بندوة الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي، حيث كانت القضايا المرتبطة بهذا الموضوع محورًا كبيرًا لاهتمامه، لاسيما خلال السنين الأخيرة في حياته، حيث كانت آخر مؤلفاته قبل رحيله تحمل عنوان "الثروة الإبداعية للأمم"، والتي تعالج هذه القضية.

وقال هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب: "إن صالون الدكتور شاكر عبد الحميد، يهتم بجوانب النقد الأدبي والفني والجمالي، ويأتي تدشين هذا الصالون الثقافي كمحاولة جادة تستهدف استمرار جهود الراحل الكبير في إثراء النقد الفني والدراسات الجمالية الرصينة والتي شكلت إضافة مهمة للمشهد الثقافي المصري والعربي، ويأتي الصالون ليمثل لمسة وفاء للدكتور شاكر عبد الحميد، الذي دعم الجاليري، منذ تأسيسه قبل سبع سنوات، حيث كان المدير العام النشاط الثقافي في الجاليري".



وتضمنت مراسم الافتتاح، رفع الستار عن تمثال نصفي للدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، من إبداع الفنان الكبير طارق الكومي.

كما شهدت وزيرة الثقافة، فعاليات الندوة الأولى لنشاط الصالون، والتي أقيمت تحت عنوان "الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي"، بمشاركة الدكتور عماد أبو غازي -أستاذ التاريخ والوثائق بجامعة القاهرة، ووزير الثقافة الاسبق، والدكتور زين عبد الهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية، وأستاذ الوثائق والمكتبة بجامعة حلوان، والدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة-، وبمشاركة الدكتور وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، وأدارها الدكتور سيد ضيف الله أستاذ النقد الأدبي والمشرف على الصالون.