استخراج جثة مسنة قتلها عامل لسرقتها بعين شمس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق متهم بقتل سيدة داخل مسكنها بعين شمس، أثناء محاولته سرقتها كما أمرت استخراج جثة المجني عليها لتقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اعترف أنه ارتكب الواقعة لعلمه أنه تقيم بمفردها وتغيب أبنائها عنها ذلك الوقت، مضيفا: أنه ضربها علي رأسها عدة ضربات فاسقطها قتيلة قائلا خفت تصوت وتلم عليا الجيران فضربتها وسقطت علي الارض وهربت في الحال.

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من عامل اعترف بقتل سيدة بالمعاش بسرقتها، وتم التحفظ على المتهم واستدعاء أسرة المجني عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.