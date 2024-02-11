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الأحد 11 فبراير 2024
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فضائيات

بالفيديو.. أمين الفتوى: لهذه الأسباب كان يصوم سيدنا النبي فى شهر شعبان

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من الأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصيام فى شهر شعبان، لافتا إلى أن الصيام عامل مشترك فى كل المناسبات الدينية. 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الاهتمام بالصيام، لأنه يساوى ربع الإيمان، والصبر نصف الإيمان، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لى وأنا أجزى به".

وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من الصيام فى شعبان، لأنه يحب أن يرفع عمله وهو صايم".
 

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان