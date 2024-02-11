نائب محافظ القاهرة تتابع إزالة الإشغالات بطريق الأوتوستراد بالمعصرة وطرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود حي المعصرة وطرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة، لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق.

فقد شنت الاجهزة التنفيذية بالحى حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وذلك بطريق الاوتوستراد بنطاق حي المعصرة وطرة.

شارك فى الحملة مديري المتابعة الميدانية والمحلات وإدارة الاشغالات ومشرفى المربعات.

جاء ذلك فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لإحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والقضاء على العشوائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتنفيذا لكافة التوجيهات بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها رفع الاشغالات بالطرق العامة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.