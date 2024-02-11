محافظ بورسعيد: 12 مليار جنيه تكلفة مشروع تطوير بحيرة المنزلة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها يتخطى 12 مليار جنيه.

تطوير بحيرة المنزلة

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأجهزة المعنية، لاستعراض الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد وبحيرة المنزلة، أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة وجنوب بورسعيد يشمل أربع محاور رئيسية تشمل التجمع العمراني في مثلث الخير، والقناة الملاحية ببحيرة المنزلة، ومشروع امتداد داون تاون، ومشروع تطوير ضاحية الجميل.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات المنطقة، وتطويرها بما يخلق فرصا استثمارية جديدة تفتح مزيد من فرص العمل للشباب.