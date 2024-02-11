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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الدولار يستقر في ختام تعاملات اليوم داخل البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية على مدار الأيام الماضية ومع نهاية تعاملات اليوم الأحد، ليصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي حوالي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ثم ميد بنك حيث سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع داخل بنوك "مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية"

كما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، بلوم، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني".

سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك الأهلي