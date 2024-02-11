حملة "أسرتك.. ثروتك" تصل قرى طور سيناء

نظم مركز الإعلام بطور سيناء، اليوم الأحد، لقاء إعلاميا بعنوان "المرأة المصرية وتكافؤ الفرص" وذلك بمقر قاعة قرية الجبيل التابعة للعاصمة طور سيناء، بحضور مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وأحمد مروان، رئيس القرية، والشيخ علي طنطاوي، من أوقاف جنوب سيناء، حاضرت خلالها رشا مصباح، مدير إدارة المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة جنوب سيناء وبمشاركة لفيف من ممثلى الإدارات الخدمية بالقرية.

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها، تحت شعار " أسرتك...ثروتك " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

أكدت رشا مصباح، مدير إدارة المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة جنوب سيناء، أن التاريخ يشهد للمرأة المصرية قوة التحمل والصبر وتحدي المحن ومشاركتها الرجل جنبا إلى جنب اقتصاديا وثقافيا وفكريا في تربية النشء والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل رب الأسرة، الأمر الذي تنبهت له الدولة بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص لإبراز دور المرأة في مختلف المجالات بما يثمن جهدها والاستفادة من طاقاتها المكمونة.

وأوضحت "مصباح" أن الهدف من إنشاء تلك الوحدات على مستوى الجمهورية إدماج المرأة المصرية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات، من خلال آلاف الندوات وورش العمل يستفيد منها ألوف المنتفعين، وتقديم الكثير من الدعم والخدمات للمرأة خاصة، للفئات الأولى بالرعاية كالمسنة والمعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى اهتمام الدولة للنهوض باحتياجات المواطنين وخدماته التي تمثلت في مبادرات نبذ العنف، والقضاء على المخدرات، وأنتي منتجة، لتسكنوا إليها، وبرامج أخرى لرفع الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لدى المرأة المصرية وتعظيم دورها في المجتمع.

وفي هذا الصدد، كشفت عن توفير مكان بالمعرض الدائم بطور سيناء والذي سينطلق منتصف الشهر الجاري، دون تكلفة على صغار المنتجين وتشجيعهم على المزيد من العمل والمشاركة والمساهمة فى نجاح الأسرة.

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