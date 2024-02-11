الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يقود نانت لمواجهة تولوز

أعلن بيري اريستوي المدير الفنى لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تولوز، وذلك بعد قليل على ملعب "الملعب البلدى تولوز"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.



وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، نيكولاس بالويس، ناثان زيزى، جون كيفن دوفيرن.

خط الوسط: ماركوس كوكو، موسى سيسوكو، بيدرو شيريفيلا.

خط الهجوم: بيني تراوري، مصطفى محمد، تينو كاديويري.



ويحتل فريق نانت المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق تولوز فى المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة.